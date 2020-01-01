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Intel Core i9 9980HK против i9 9900K

Intel Core i9 9980HK
Intel Core i9 9980HK
VS
Intel Core i9 9900K
Intel Core i9 9900K

Что лучше: ноутбучный Intel Core i9 9980HK на 2.4 ГГц или десктопный i9 9900K на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 9900K and 9980HK
Причины выбрать Intel Core i9 9980HK
  • На 53% ниже чем у Core i9 9900K пиковое энергопотребление – 45 vs 95 Ватт
  • Появился на 7 месяцев позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 9980HK
3439
Core i9 9900K +41%
4836
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 9980HK
2700
Core i9 9900K +10%
2966
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9980HK
15010
Core i9 9900K +23%
18530
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 9980HK
1117
Core i9 9900K +15%
1280
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9980HK
6823
Core i9 9900K +29%
8830

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9980HK и i9 9900K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 8 октября 2018
Цена в момент релиза - 499 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Coffee Lake
Номер модели i9-9980HK i9-9900K
Сокет BGA-1440 LGA-1151
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 2.4 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 5 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 24x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 95 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9980HK Сайт Intel Core i9 9900K
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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