Intel Core i9 9980XE против i7 10700K
Что лучше: 18-ядерный Intel Core i9 9980XE на 3 ГГц или i7 10700K с 8-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 9980XE
- Имеет на 10 физических ядер больше
- Поддержка 4-х канальной памяти
- На 33.67 ГБ/c (74%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Имеет на 9 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i7 10700K
- Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
- На 24% ниже чем у Core i9 9980XE пиковое энергопотребление – 125 vs 165 Ватт
- На 16% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.4 ГГц)
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
- Более чем на 11 °C выше максимальная рабочая температура
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
456
Core i7 10700K +12%
512
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 9980XE +79%
8704
4874
Passmark CPU (одноядерный)
2573
Core i7 10700K +18%
3041
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9980XE +62%
31349
19343
Geekbench 5 (одноядерный)
1133
Core i7 10700K +11%
1255
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9980XE +73%
15216
8791
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|8 октября 2018
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|1979 долларов
|389 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Skylake
|Comet Lake
|Номер модели
|i9-9980XE
|i7-10700K
|Сокет
|LGA-2066
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Нет
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|18
|8
|Количество потоков
|36
|16
|Частота
|3 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|5.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|30x
|38x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|25МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|165 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|84°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|79.47 ГБ/c
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 9980XE
|Сайт Intel Core i7 10700K
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|44
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|-
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