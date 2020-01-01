Что лучше: Intel Core i9 9980XE на 3 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или i9 10980XE на 3 ГГц (c Turbo Boost до 4.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 18-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.