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Intel Core i9 9980XE против i9 12900K

Intel Core i9 9980XE
VS
Intel Core i9 12900K
Intel Core i9 9980XE
Intel Core i9 12900K

Что лучше: 18-ядерный Intel Core i9 9980XE на 3.0 ГГц или i9 12900K с 16-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12900K and 9980XE
Причины выбрать Intel Core i9 9980XE
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 2.67 ГБ/c (3%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i9 12900K
  • Появился на 3 года и 1 месяц позже чем соперник
  • На 82% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2049 и 1126 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 24% ниже чем у Core i9 9980XE пиковое энергопотребление – 125 vs 165 Ватт
  • Более чем на 16° C выше максимальная рабочая температура
  • На 18% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.4 ГГц)
  • Имеет на 5 МБ больший объем L3-кэша
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 9980XE
17893
Core i9 12900K +54%
27598
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9980XE
32144
Core i9 12900K +28%
41032
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9980XE
17335
Core i9 12900K +5%
18151
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9980XE и i9 12900K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 8 октября 2018 27 октября 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Skylake Alder Lake-S
Номер модели i9-9980XE i9-12900K
Сокет LGA-2066 LGA-1700
Интегрированная графика Нет UHD Graphics 770

Производительность

Количество ядер 18 16
Количество потоков 36 24
Частота 3.0 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 5.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 32x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 14МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий) 30МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 165 Вт 125 Вт
Критическая температура 84°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика - Intel UHD Graphics 770
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1550 МГц
Шейдерные блоки - 256
TMUs - 16
ROPs - 8
Вычислительные блоки - 32
TGP - 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 9980XE
н/д
Core i9 12900K
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность 79.47 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9980XE Сайт Intel Core i9 12900K
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 44 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

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Комментарии

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