Intel Core i9 9980XE против i9 12900K
Что лучше: 18-ядерный Intel Core i9 9980XE на 3.0 ГГц или i9 12900K с 16-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 9980XE
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 2.67 ГБ/c (3%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i9 12900K
- Появился на 3 года и 1 месяц позже чем соперник
- На 82% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2049 и 1126 баллов
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 24% ниже чем у Core i9 9980XE пиковое энергопотребление – 125 vs 165 Ватт
- Более чем на 16° C выше максимальная рабочая температура
- На 18% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.4 ГГц)
- Имеет на 5 МБ больший объем L3-кэша
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1124
Core i9 12900K +78%
2000
Cinebench R23 (многоядерный)
17893
Core i9 12900K +54%
27598
Passmark CPU (одноядерный)
2581
Core i9 12900K +63%
4218
Passmark CPU (многоядерный)
32144
Core i9 12900K +28%
41032
Geekbench 5 (одноядерный)
1128
Core i9 12900K +83%
2066
Geekbench 5 (многоядерный)
17335
Core i9 12900K +5%
18151
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|8 октября 2018
|27 октября 2021
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Skylake
|Alder Lake-S
|Номер модели
|i9-9980XE
|i9-12900K
|Сокет
|LGA-2066
|LGA-1700
|Интегрированная графика
|Нет
|UHD Graphics 770
Производительность
|Количество ядер
|18
|16
|Количество потоков
|36
|24
|Частота
|3.0 ГГц
|3.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|5.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|30x
|32x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|14МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|25МБ (общий)
|30МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|165 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|84°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|Intel UHD Graphics 770
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1550 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|256
|TMUs
|-
|16
|ROPs
|-
|8
|Вычислительные блоки
|-
|32
|TGP
|-
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|79.47 ГБ/c
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 9980XE
|Сайт Intel Core i9 12900K
|Версия PCI Express
|3.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|44
|20
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|-
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