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Intel Core i9 9980XE против i9 9920X

Intel Core i9 9980XE
Intel Core i9 9980XE
VS
Intel Core i9 9920X
Intel Core i9 9920X

Что лучше: 18-ядерный Intel Core i9 9980XE на 3 ГГц или i9 9920X с 12-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 9920X and 9980XE
Причины выбрать Intel Core i9 9980XE
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i9 9920X
  • Более чем на 8 °C выше максимальная рабочая температура

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 9980XE +45%
8704
Core i9 9920X
6005
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9980XE +25%
31349
Core i9 9920X
25116
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9980XE +36%
15216
Core i9 9920X
11199

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9980XE и i9 9920X

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 8 октября 2018 8 октября 2018
Цена в момент релиза 1979 долларов 1189 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Skylake Skylake
Номер модели i9-9980XE i9-9920X
Сокет LGA-2066 LGA-2066
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 18 12
Количество потоков 36 24
Частота 3 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 35x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий) 19МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 165 Вт 165 Вт
Критическая температура 84°C 92°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 4 4
Макс. пропускная способность 79.47 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9980XE Сайт Intel Core i9 9920X
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 44 44
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512

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Комментарии

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