Intel Core i9 9980XE против i9 9960X
Что лучше: 18-ядерный Intel Core i9 9980XE на 3 ГГц или i9 9960X с 16-ядрами на 3.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 9980XE
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i9 9980XE +3%
456
444
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 9980XE +12%
8704
7785
Passmark CPU (одноядерный)
2573
Core i9 9960X +2%
2614
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9980XE +3%
31349
30363
Geekbench 5 (одноядерный)
1133
Core i9 9960X +2%
1160
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9980XE +4%
15216
14658
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|8 октября 2018
|8 октября 2018
|Цена в момент релиза
|1979 долларов
|1299 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Skylake
|Skylake
|Номер модели
|i9-9980XE
|i9-9960X
|Сокет
|LGA-2066
|LGA-2066
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|18
|16
|Количество потоков
|36
|32
|Частота
|3 ГГц
|3.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|30x
|-
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|25МБ (общий)
|22МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|165 Вт
|165 Вт
|Критическая температура
|84°C
|85°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|4
|4
|Макс. пропускная способность
|79.47 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 9980XE
|Сайт Intel Core i9 9960X
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|44
|44
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
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