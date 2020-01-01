Intel Pentium G4400 против AMD Ryzen 3 3200G
Что лучше: 2-ядерный Intel Pentium G4400 на 3.3 ГГц или AMD Ryzen 3 3200G с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium G4400
- На 17% ниже чем у Ryzen 3 3200G пиковое энергопотребление – 54 vs 65 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3200G
- Появился на 4 года и 1 месяц позже чем соперник
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Разблокированный множитель
- Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
- На 9.61 ГБ/c (28%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
388
Cinebench R20 (многоядерный)
1444
Passmark CPU (одноядерный)
2001
Ryzen 3 3200G +10%
2199
Passmark CPU (многоядерный)
2558
Ryzen 3 3200G +183%
7247
Geekbench 5 (одноядерный)
815
Ryzen 3 3200G +11%
908
Geekbench 5 (многоядерный)
1509
Ryzen 3 3200G +91%
2879
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 сентября 2015
|30 сентября 2019
|Цена в момент релиза
|64 долларов
|99 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Skylake
|Zen+
|Номер модели
|G4400
|-
|Сокет
|LGA-1151
|AM4
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 510
|Radeon Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|2
|4
|Количество потоков
|2
|4
|Частота
|3.3 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|33x
|36x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|3МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|54 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|-
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133, DDR3L-1600
|DDR4-2933
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|34.1 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium G4400
|Сайт AMD Ryzen 3 3200G
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2
|-
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