Главная > Сравнения CPU > Pentium G4400 vs Celeron G4900

Intel Pentium G4400 против Celeron G4900

Intel Pentium G4400
Intel Pentium G4400
VS
Intel Celeron G4900
Intel Celeron G4900

Что лучше: Intel Pentium G4400 на 3.3 ГГц или Celeron G4900 на 3.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между G4900 and G4400
Причины выбрать Intel Pentium G4400
  • Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Celeron G4900
  • Появился на 2 года и 7 месяцев позже чем соперник
  • На 3.4 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium G4400 и Celeron G4900

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 сентября 2015 3 апреля 2018
Цена в момент релиза 64 долларов 42 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Skylake Coffee Lake
Номер модели G4400 G4900
Сокет LGA-1151 LGA-1151
Интегрированная графика Intel HD Graphics 510 Intel UHD Graphics 610

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 2 2
Частота 3.3 ГГц 3.1 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 33x 31x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 3МБ (общий) 2МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 54 Вт 54 Вт
Критическая температура - 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, DDR3L-1600 DDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium G4400 Сайт Intel Celeron G4900
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2 SSE4.1, SSE4.2

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

Комментарии

А что выберете вы: Intel Celeron G4900 или Pentium G4400?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях