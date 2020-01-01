Intel Pentium G4400 против Celeron G5900
Что лучше: Intel Pentium G4400 на 3.3 ГГц или Celeron G5900 на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium G4400
- Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
- На 7% ниже чем у Celeron G5900 пиковое энергопотребление – 54 vs 58 Ватт
Причины выбрать Intel Celeron G5900
- Появился на 4 года и 8 месяцев позже чем соперник
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- На 7.5 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
2001
Celeron G5900 +6%
2123
Passmark CPU (многоядерный)
2558
Celeron G5900 +5%
2692
Geekbench 5 (одноядерный)
815
Celeron G5900 +2%
829
Geekbench 5 (многоядерный)
Pentium G4400 +2%
1509
1484
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 сентября 2015
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|64 долларов
|42 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Skylake
|Comet Lake
|Номер модели
|G4400
|G5900
|Сокет
|LGA-1151
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 510
|Intel UHD 610
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|2
|2
|Частота
|3.3 ГГц
|3.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|33x
|34x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|3МБ (общий)
|2МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|54 Вт
|58 Вт
|Критическая температура
|-
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133, DDR3L-1600
|DDR4-2666
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|3
|Макс. пропускная способность
|34.1 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium G4400
|Сайт Intel Celeron G5900
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2
|-
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