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Intel Pentium G4400 против Celeron G5900

Intel Pentium G4400
Intel Pentium G4400
VS
Intel Celeron G5900
Intel Celeron G5900

Что лучше: Intel Pentium G4400 на 3.3 ГГц или Celeron G5900 на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между G5900 and G4400
Причины выбрать Intel Pentium G4400
  • Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
  • На 7% ниже чем у Celeron G5900 пиковое энергопотребление – 54 vs 58 Ватт
Причины выбрать Intel Celeron G5900
  • Появился на 4 года и 8 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • На 7.5 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium G4400 и Celeron G5900

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 сентября 2015 1 мая 2020
Цена в момент релиза 64 долларов 42 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Skylake Comet Lake
Номер модели G4400 G5900
Сокет LGA-1151 BGA-1200
Интегрированная графика Intel HD Graphics 510 Intel UHD 610

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 2 2
Частота 3.3 ГГц 3.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 33x 34x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 3МБ (общий) 2МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 54 Вт 58 Вт
Критическая температура - 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, DDR3L-1600 DDR4-2666
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 3
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium G4400 Сайт Intel Celeron G5900
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2 -

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Комментарии

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