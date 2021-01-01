Главная > Сравнения CPU > Pentium G4400 vs Celeron G5920

Intel Pentium G4400 против Celeron G5920

Intel Pentium G4400
VS
Intel Celeron G5920
Intel Pentium G4400
Intel Celeron G5920

Что лучше: Intel Pentium G4400 на 3.3 ГГц или Celeron G5920 на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между G5920 and G4400
Причины выбрать Intel Pentium G4400
  • Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
  • На 7% ниже чем у Celeron G5920 пиковое энергопотребление – 54 vs 58 Ватт
Причины выбрать Intel Celeron G5920
  • Появился на 4 года и 9 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • На 7.5 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Pentium G4400
2561
Celeron G5920 +11%
2840
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium G4400 и Celeron G5920

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 сентября 2015 1 мая 2020
Цена в момент релиза 64 долларов 52 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Skylake Comet Lake
Номер модели G4400 G5920
Сокет LGA-1151 BGA-1200
Интегрированная графика Intel HD Graphics 510 Intel UHD 610

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 2 2
Частота 3.3 ГГц 3.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 33x 35x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 3МБ (общий) 2МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 54 Вт 58 Вт
Критическая температура - 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, DDR3L-1600 DDR4-2666
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 3
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium G4400 Сайт Intel Celeron G5920
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Pentium G4560 или Intel Pentium G4400
2. Intel Core i3 9100F или Intel Pentium G4400
3. Intel Core i3 7100 или Intel Pentium G4400
4. Intel Pentium Gold G5400 или Intel Pentium G4400
5. Intel Core i3 6100 или Intel Pentium G4400
6. Intel Pentium G4600 или Intel Pentium G4400
7. Intel Celeron G4900 или Intel Pentium G4400
8. Intel Celeron G3930 или Intel Pentium G4400
9. Intel Core i3 9100F или Intel Celeron G5920
10. Intel Pentium Gold G5400 или Intel Celeron G5920

Комментарии

А что выберете вы: Intel Celeron G5920 или Pentium G4400?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях