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Intel Pentium G4400 против Core i3 9100F

Intel Pentium G4400
Intel Pentium G4400
VS
Intel Core i3 9100F
Intel Core i3 9100F

Что лучше: 2-ядерный Intel Pentium G4400 на 3.3 ГГц или Core i3 9100F с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 9100F and G4400
Причины выбрать Intel Pentium G4400
  • На 17% ниже чем у Core i3 9100F пиковое энергопотребление – 54 vs 65 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel HD Graphics 510
Причины выбрать Intel Core i3 9100F
  • Появился на 3 года и 8 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
  • На 3.4 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Pentium G4400
2001
Core i3 9100F +25%
2505
Passmark CPU (многоядерный)
Pentium G4400
2558
Core i3 9100F +164%
6758
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Pentium G4400
1509
Core i3 9100F +140%
3627

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium G4400 и Core i3 9100F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 сентября 2015 23 апреля 2019
Цена в момент релиза 64 долларов 122 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Skylake Coffee Lake
Номер модели G4400 i3-9100F
Сокет LGA-1151 LGA-1151
Интегрированная графика Intel HD Graphics 510 Нет

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 2 4
Частота 3.3 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 33x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 3МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 54 Вт 65 Вт
Критическая температура - 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, DDR3L-1600 DDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium G4400 Сайт Intel Core i3 9100F
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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