Intel Pentium G4400 против Core i5 7400
Что лучше: 2-ядерный Intel Pentium G4400 на 3.3 ГГц или Core i5 7400 с 4-ядрами на 3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
64
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
49
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
45
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium G4400
- На 17% ниже чем у Core i5 7400 пиковое энергопотребление – 54 vs 65 Ватт
Причины выбрать Intel Core i5 7400
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
- Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
- На 1.66 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
2001
Core i5 7400 +4%
2084
Passmark CPU (многоядерный)
2558
Core i5 7400 +114%
5484
Geekbench 5 (одноядерный)
815
Core i5 7400 +6%
866
Geekbench 5 (многоядерный)
1509
Core i5 7400 +100%
3025
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 сентября 2015
|3 января 2017
|Цена в момент релиза
|64 долларов
|182 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Skylake
|Kaby Lake
|Номер модели
|G4400
|i5-7400
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 510
|Intel HD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|2
|4
|Количество потоков
|2
|4
|Частота
|3.3 ГГц
|3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|3.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|33x
|30x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|3МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|54 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|-
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133, DDR3L-1600
|DDR4-2400, DDR3L-1600
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|34.1 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium G4400
|Сайт Intel Core i5 7400
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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