Что лучше: 2-ядерный Intel Pentium G4400 на 3.3 ГГц или Core i5 7400 с 4-ядрами на 3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.