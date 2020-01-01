Intel Pentium G4560 против AMD Ryzen 3 3200U
Что лучше: десктопный Intel Pentium G4560 на 3.5 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 3 3200U на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium G4560
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3200U
- На 72% ниже чем у Pentium G4560 пиковое энергопотребление – 15 vs 54 Ватт
- Появился на 2 года позже чем соперник
- Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
256
Ryzen 3 3200U +13%
289
Cinebench R20 (многоядерный)
Pentium G4560 +39%
809
580
Passmark CPU (одноядерный)
Pentium G4560 +14%
2121
1865
Passmark CPU (многоядерный)
3561
Ryzen 3 3200U +15%
4085
Geekbench 5 (одноядерный)
Pentium G4560 +16%
834
719
Geekbench 5 (многоядерный)
Pentium G4560 +22%
1858
1520
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|3 января 2017
|6 января 2019
|Цена в момент релиза
|64 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Zen+
|Номер модели
|G4560
|-
|Сокет
|LGA-1151
|FP5
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 610
|Radeon Vega 3
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|3.5 ГГц
|2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|3.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|35x
|26x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|3МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.5 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|54 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, DDR3L-1600
|DDR4-2400
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|35.76 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium G4560
|Сайт AMD Ryzen 3 3200U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|12
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2
|-
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