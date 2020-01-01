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Intel Pentium G4560 против AMD Ryzen 3 3200U

Intel Pentium G4560
Intel Pentium G4560
VS
AMD Ryzen 3 3200U
AMD Ryzen 3 3200U

Что лучше: десктопный Intel Pentium G4560 на 3.5 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 3 3200U на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3200U and G4560
Причины выбрать Intel Pentium G4560
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3200U
  • На 72% ниже чем у Pentium G4560 пиковое энергопотребление – 15 vs 54 Ватт
  • Появился на 2 года позже чем соперник
  • Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Pentium G4560 +14%
2121
Ryzen 3 3200U
1865
Passmark CPU (многоядерный)
Pentium G4560
3561
Ryzen 3 3200U +15%
4085
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Pentium G4560 +22%
1858
Ryzen 3 3200U
1520

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium G4560 и AMD Ryzen 3 3200U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 января 2017 6 января 2019
Цена в момент релиза 64 долларов -
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Kaby Lake Zen+
Номер модели G4560 -
Сокет LGA-1151 FP5
Интегрированная графика Intel HD Graphics 610 Radeon Vega 3

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 4
Частота 3.5 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 3.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 35x 26x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 3МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.5 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 54 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, DDR3L-1600 DDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium G4560 Сайт AMD Ryzen 3 3200U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2 -

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Комментарии

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