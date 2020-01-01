Intel Pentium G4560 против AMD Ryzen 5 1600
Что лучше: 2-ядерный Intel Pentium G4560 на 3.5 ГГц или AMD Ryzen 5 1600 с 6-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
65
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
50
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
53
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium G4560
- На 17% ниже чем у Ryzen 5 1600 пиковое энергопотребление – 54 vs 65 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel HD Graphics 610
Причины выбрать AMD Ryzen 5 1600
- Имеет на 13 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Разблокированный множитель
- На 3.98 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
256
Ryzen 5 1600 +36%
347
Cinebench R20 (многоядерный)
809
Ryzen 5 1600 +218%
2573
Passmark CPU (одноядерный)
Pentium G4560 +3%
2121
2055
Passmark CPU (многоядерный)
3561
Ryzen 5 1600 +244%
12258
Geekbench 5 (одноядерный)
834
Ryzen 5 1600 +14%
947
Geekbench 5 (многоядерный)
1858
Ryzen 5 1600 +179%
5186
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|3 января 2017
|11 апреля 2017
|Цена в момент релиза
|64 долларов
|219 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Zen
|Номер модели
|G4560
|-
|Сокет
|LGA-1151
|AM4
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 610
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|2
|6
|Количество потоков
|4
|12
|Частота
|3.5 ГГц
|3.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|3.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|35x
|32x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|3МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.8 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|54 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, DDR3L-1600
|DDR4-2666
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|35.76 ГБ/c
|39.74 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium G4560
|Сайт AMD Ryzen 5 1600
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2
|-
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