Intel Pentium G4560 против Celeron G3930
Что лучше: Intel Pentium G4560 на 3.5 ГГц или Celeron G3930 на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium G4560
- Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Celeron G3930
- На 6% ниже чем у Pentium G4560 пиковое энергопотребление – 51 vs 54 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
256
Cinebench R20 (многоядерный)
809
Passmark CPU (одноядерный)
Pentium G4560 +19%
2121
1781
Passmark CPU (многоядерный)
Pentium G4560 +57%
3561
2272
Geekbench 5 (одноядерный)
Pentium G4560 +30%
834
641
Geekbench 5 (многоядерный)
Pentium G4560 +115%
1858
864
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2017
|3 января 2017
|Цена в момент релиза
|64 долларов
|42 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Kaby Lake
|Номер модели
|G4560
|G3930
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 610
|Intel HD Graphics 610
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|2
|Частота
|3.5 ГГц
|2.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|35x
|29x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|3МБ (общий)
|2МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|54 Вт
|51 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, DDR3L-1600
|DDR4-2133, DDR3L-1600
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|35.76 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium G4560
|Сайт Intel Celeron G3930
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2
|SSE4.1, SSE4.2
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