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Intel Pentium G4560 против Celeron G4900

Intel Pentium G4560
Intel Pentium G4560
VS
Intel Celeron G4900
Intel Celeron G4900

Что лучше: Intel Pentium G4560 на 3.5 ГГц или Celeron G4900 на 3.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между G4900 and G4560
Причины выбрать Intel Pentium G4560
  • Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Celeron G4900
  • Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
  • На 1.74 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Pentium G4560 +11%
2121
Celeron G4900
1908
Passmark CPU (многоядерный)
Pentium G4560 +50%
3561
Celeron G4900
2379
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Pentium G4560 +31%
1858
Celeron G4900
1420

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium G4560 и Celeron G4900

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2017 3 апреля 2018
Цена в момент релиза 64 долларов 42 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Kaby Lake Coffee Lake
Номер модели G4560 G4900
Сокет LGA-1151 LGA-1151
Интегрированная графика Intel HD Graphics 610 Intel UHD Graphics 610

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 2
Частота 3.5 ГГц 3.1 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 35x 31x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 3МБ (общий) 2МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 54 Вт 54 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, DDR3L-1600 DDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium G4560 Сайт Intel Celeron G4900
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2 SSE4.1, SSE4.2

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Комментарии

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