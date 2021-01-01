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Intel Pentium G4560 против Celeron G5900

Intel Pentium G4560
VS
Intel Celeron G5900
Intel Pentium G4560
Intel Celeron G5900

Что лучше: Intel Pentium G4560 на 3.5 ГГц или Celeron G5900 на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между G5900 and G4560
Причины выбрать Intel Pentium G4560
  • Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
  • На 7% ниже чем у Celeron G5900 пиковое энергопотребление – 54 vs 58 Ватт
Причины выбрать Intel Celeron G5900
  • Лучшая интегрированная графика Intel UHD Graphics 610: 0.2 vs 0.06 терафлопс
  • Появился на 3 года и 4 месяца позже чем соперник
  • На 6.94 ГБ/c (19%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Pentium G4560 +29%
3565
Celeron G5900
2774
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Pentium G4560 +22%
1955
Celeron G5900
1598

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium G4560 и Celeron G5900

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2017 1 мая 2020
Цена в момент релиза 64 долларов 42 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Kaby Lake Comet Lake
Номер модели G4560 G5900
Сокет LGA-1151 BGA-1200
Интегрированная графика HD Graphics 610 UHD Graphics 610

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 2
Частота 3.5 ГГц 3.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 35x 34x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 3МБ (общий) 2МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 54 Вт 58 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel HD Graphics 610 Intel UHD Graphics 610
Частота GPU 200 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 300 МГц 1050 МГц
Шейдерные блоки 96 96
TMUs 12 12
ROPs 2 2
Вычислительные блоки 12 12
TGP 5 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 30 Гц 4096x2304 - 30 Гц
iGPU FLOPS
Pentium G4560
0.06 терафлопс
Celeron G5900 +233%
0.2 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, DDR3L-1600 DDR4-2666
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c 42.7 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium G4560 Сайт Intel Celeron G5900
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2 -

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Комментарии

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