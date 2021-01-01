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Intel Pentium G4560 против Core i3 10100

Intel Pentium G4560
VS
Intel Core i3 10100
Intel Pentium G4560
Intel Core i3 10100

Что лучше: 2-ядерный Intel Pentium G4560 на 3.5 ГГц или Core i3 10100 с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10100 and G4560
Причины выбрать Intel Pentium G4560
  • На 17% ниже чем у Core i3 10100 пиковое энергопотребление – 54 vs 65 Ватт
Причины выбрать Intel Core i3 10100
  • Лучшая интегрированная графика Intel UHD Graphics 630: 0.38 vs 0.06 терафлопс
  • Появился на 3 года и 4 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • На 27% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1108 и 875 баллов
  • На 5.84 ГБ/c (16%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Pentium G4560
2192
Core i3 10100 +156%
5613
Passmark CPU (одноядерный)
Pentium G4560
2128
Core i3 10100 +27%
2699
Passmark CPU (многоядерный)
Pentium G4560
3565
Core i3 10100 +158%
9207
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Pentium G4560
1955
Core i3 10100 +125%
4390

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium G4560 и Core i3 10100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2017 1 мая 2020
Цена в момент релиза 64 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Kaby Lake Comet Lake-S
Номер модели G4560 i3-10100
Сокет LGA-1151 BGA-1200
Интегрированная графика HD Graphics 610 UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 4 8
Частота 3.5 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 35x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 3МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 54 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel HD Graphics 610 Intel UHD Graphics 630
Частота GPU 200 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 300 МГц 1000 МГц
Шейдерные блоки 96 192
TMUs 12 24
ROPs 2 3
Вычислительные блоки 12 24
TGP 5 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 30 Гц 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Pentium G4560
0.06 терафлопс
Core i3 10100 +533%
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, DDR3L-1600 DDR4-2666
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium G4560 Сайт Intel Core i3 10100
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2 -

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Комментарии

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