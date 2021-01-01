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Intel Pentium G4560 против Core i3 10100F

Intel Pentium G4560
VS
Intel Core i3 10100F
Intel Pentium G4560
Intel Core i3 10100F

Что лучше: 2-ядерный Intel Pentium G4560 на 3.5 ГГц или Core i3 10100F с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10100F and G4560
Причины выбрать Intel Pentium G4560
  • На 17% ниже чем у Core i3 10100F пиковое энергопотребление – 54 vs 65 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel HD Graphics 610
Причины выбрать Intel Core i3 10100F
  • Появился на 3 года и 10 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • На 27% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1107 и 875 баллов
  • На 5.84 ГБ/c (16%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Pentium G4560
2192
Core i3 10100F +156%
5613
Passmark CPU (одноядерный)
Pentium G4560
2128
Core i3 10100F +24%
2630
Passmark CPU (многоядерный)
Pentium G4560
3565
Core i3 10100F +150%
8917
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Pentium G4560
1955
Core i3 10100F +126%
4428

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium G4560 и Core i3 10100F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2017 10 октября 2020
Цена в момент релиза 64 долларов 79 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Kaby Lake Comet Lake
Номер модели G4560 i3-10100F
Сокет LGA-1151 BGA-1200
Интегрированная графика HD Graphics 610 Нет

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 4 8
Частота 3.5 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 35x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 3МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 54 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel HD Graphics 610 -
Частота GPU 200 МГц -
Boost частота GPU 300 МГц -
Шейдерные блоки 96 -
TMUs 12 -
ROPs 2 -
Вычислительные блоки 12 -
TGP 5 Вт -
Макс. разрешение 4096x2304 - 30 Гц -
iGPU FLOPS
Pentium G4560
0.06 терафлопс
Core i3 10100F
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, DDR3L-1600 DDR4-2666
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium G4560 Сайт Intel Core i3 10100F
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2 -

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Комментарии

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