Intel Pentium G4560 против Core i3 10100F
Что лучше: 2-ядерный Intel Pentium G4560 на 3.5 ГГц или Core i3 10100F с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium G4560
- На 17% ниже чем у Core i3 10100F пиковое энергопотребление – 54 vs 65 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel HD Graphics 610
Причины выбрать Intel Core i3 10100F
- Появился на 3 года и 10 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- На 27% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1107 и 875 баллов
- На 5.84 ГБ/c (16%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
704
Core i3 10100F +63%
1151
Cinebench R23 (многоядерный)
2192
Core i3 10100F +156%
5613
Passmark CPU (одноядерный)
2128
Core i3 10100F +24%
2630
Passmark CPU (многоядерный)
3565
Core i3 10100F +150%
8917
Geekbench 5 (одноядерный)
880
Core i3 10100F +26%
1109
Geekbench 5 (многоядерный)
1955
Core i3 10100F +126%
4428
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2017
|10 октября 2020
|Цена в момент релиза
|64 долларов
|79 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|G4560
|i3-10100F
|Сокет
|LGA-1151
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|HD Graphics 610
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|2
|4
|Количество потоков
|4
|8
|Частота
|3.5 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|35x
|36x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|3МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|54 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 610
|-
|Частота GPU
|200 МГц
|-
|Boost частота GPU
|300 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|96
|-
|TMUs
|12
|-
|ROPs
|2
|-
|Вычислительные блоки
|12
|-
|TGP
|5 Вт
|-
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 30 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, DDR3L-1600
|DDR4-2666
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|35.76 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium G4560
|Сайт Intel Core i3 10100F
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2
|-
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