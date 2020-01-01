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Intel Pentium G4560 против Core i3 6100

Intel Pentium G4560
Intel Pentium G4560
VS
Intel Core i3 6100
Intel Core i3 6100

Что лучше: Intel Pentium G4560 на 3.5 ГГц или Core i3 6100 на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6100 and G4560
Причины выбрать Intel Pentium G4560
  • Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
  • На 1.66 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i3 6100
  • На 6% ниже чем у Pentium G4560 пиковое энергопотребление – 51 vs 54 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Pentium G4560
2121
Core i3 6100 +5%
2220
Passmark CPU (многоядерный)
Pentium G4560
3561
Core i3 6100 +15%
4095
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Pentium G4560
1858
Core i3 6100 +13%
2106

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium G4560 и Core i3 6100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2017 1 сентября 2015
Цена в момент релиза 64 долларов 117 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Kaby Lake Skylake
Номер модели G4560 i3-6100
Сокет LGA-1151 LGA-1151
Интегрированная графика Intel HD Graphics 610 Intel HD Graphics 530

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 4
Частота 3.5 ГГц 3.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 35x 37x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 3МБ (общий) 3МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 54 Вт 51 Вт
Критическая температура 100°C -

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, DDR3L-1600 DDR4-2133, DDR3L-1600
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c 34.1 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium G4560 Сайт Intel Core i3 6100
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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