Что лучше: Intel Pentium G4560 на 3.5 ГГц или Core i3 6100 на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.