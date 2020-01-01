Intel Pentium G4560 против Core i3 7020U
Что лучше: десктопный Intel Pentium G4560 на 3.5 ГГц или ноутбучный Core i3 7020U на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium G4560
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
- На 1.66 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i3 7020U
- На 72% ниже чем у Pentium G4560 пиковое энергопотребление – 15 vs 54 Ватт
- Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
256
Cinebench R20 (многоядерный)
809
Passmark CPU (одноядерный)
Pentium G4560 +60%
2121
1327
Passmark CPU (многоядерный)
Pentium G4560 +40%
3561
2548
Geekbench 5 (одноядерный)
Pentium G4560 +48%
834
565
Geekbench 5 (многоядерный)
Pentium G4560 +43%
1858
1301
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2017
|1 апреля 2018
|Цена в момент релиза
|64 долларов
|281 долларов
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Kaby Lake
|Номер модели
|G4560
|i3-7020U
|Сокет
|LGA-1151
|BGA-1356
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 610
|Intel HD Graphics 620
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|3.5 ГГц
|2.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|35x
|23x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|3МБ (общий)
|3МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|54 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, DDR3L-1600
|DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|35.76 ГБ/c
|34.1 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium G4560
|Сайт Intel Core i3 7020U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|12
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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