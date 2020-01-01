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Intel Pentium G4560 против Core i3 7020U

Intel Pentium G4560
Intel Pentium G4560
VS
Intel Core i3 7020U
Intel Core i3 7020U

Что лучше: десктопный Intel Pentium G4560 на 3.5 ГГц или ноутбучный Core i3 7020U на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7020U and G4560
Причины выбрать Intel Pentium G4560
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
  • На 1.66 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i3 7020U
  • На 72% ниже чем у Pentium G4560 пиковое энергопотребление – 15 vs 54 Ватт
  • Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Pentium G4560 +60%
2121
Core i3 7020U
1327
Passmark CPU (многоядерный)
Pentium G4560 +40%
3561
Core i3 7020U
2548
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Pentium G4560 +43%
1858
Core i3 7020U
1301

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium G4560 и Core i3 7020U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2017 1 апреля 2018
Цена в момент релиза 64 долларов 281 долларов
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Kaby Lake Kaby Lake
Номер модели G4560 i3-7020U
Сокет LGA-1151 BGA-1356
Интегрированная графика Intel HD Graphics 610 Intel HD Graphics 620

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 4
Частота 3.5 ГГц 2.3 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 35x 23x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 3МБ (общий) 3МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 54 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, DDR3L-1600 DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c 34.1 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium G4560 Сайт Intel Core i3 7020U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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