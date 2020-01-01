Intel Pentium G4560 против Core i3 7100
Что лучше: Intel Pentium G4560 на 3.5 ГГц или Core i3 7100 на 3.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
70
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
52
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
46
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 7100
- На 6% ниже чем у Pentium G4560 пиковое энергопотребление – 51 vs 54 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
256
н/д
Cinebench R20 (многоядерный)
809
Core i3 7100 +24%
1007
Passmark CPU (одноядерный)
2121
Core i3 7100 +8%
2285
Passmark CPU (многоядерный)
3561
Core i3 7100 +20%
4281
Geekbench 5 (одноядерный)
834
Core i3 7100 +15%
962
Geekbench 5 (многоядерный)
1858
Core i3 7100 +13%
2106
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2017
|3 января 2017
|Цена в момент релиза
|64 долларов
|117 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Kaby Lake
|Номер модели
|G4560
|i3-7100
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 610
|Intel HD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|3.5 ГГц
|3.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|35x
|39x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|3МБ (общий)
|3МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|54 Вт
|51 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, DDR3L-1600
|DDR4-400, DDR3L-1600
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|35.76 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium G4560
|Сайт Intel Core i3 7100
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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