Что лучше: десктопный Intel Pentium G4560 на 3.5 ГГц или ноутбучный Core i3 8130U на 2.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.