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Intel Pentium G4560 против Core i3 9100

Intel Pentium G4560
Intel Pentium G4560
VS
Intel Core i3 9100
Intel Core i3 9100

Что лучше: 2-ядерный Intel Pentium G4560 на 3.5 ГГц или Core i3 9100 с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 9100 and G4560
Причины выбрать Intel Pentium G4560
  • На 17% ниже чем у Core i3 9100 пиковое энергопотребление – 54 vs 65 Ватт
Причины выбрать Intel Core i3 9100
  • Появился на 2 года и 4 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
  • На 1.74 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Pentium G4560
809
Core i3 9100 +100%
1622
Passmark CPU (одноядерный)
Pentium G4560
2121
Core i3 9100 +19%
2533
Passmark CPU (многоядерный)
Pentium G4560
3561
Core i3 9100 +85%
6584
Geekbench 5 (одноядерный)
Pentium G4560
834
Core i3 9100 +29%
1076
Geekbench 5 (многоядерный)
Pentium G4560
1858
Core i3 9100 +78%
3310

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium G4560 и Core i3 9100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2017 23 апреля 2019
Цена в момент релиза 64 долларов 129 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Kaby Lake Coffee Lake
Номер модели G4560 i3-9100
Сокет LGA-1151 LGA-1151
Интегрированная графика Intel HD Graphics 610 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 4 4
Частота 3.5 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 35x 37x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 3МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 54 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, DDR3L-1600 DDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium G4560 Сайт Intel Core i3 9100
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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