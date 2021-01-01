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Intel Pentium G4560 против Core i3 9100T

Intel Pentium G4560
VS
Intel Core i3 9100T
Intel Pentium G4560
Intel Core i3 9100T

Что лучше: 2-ядерный Intel Pentium G4560 на 3.5 ГГц или Core i3 9100T с 4-ядрами на 3.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 9100T and G4560
Причины выбрать Intel Pentium G4560
  • Более чем на 18° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать Intel Core i3 9100T
  • Лучшая интегрированная графика Intel UHD Graphics 630: 0.38 vs 0.06 терафлопс
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 2 года и 4 месяца позже чем соперник
  • На 35% ниже чем у Pentium G4560 пиковое энергопотребление – 35 vs 54 Ватт
  • На 1.74 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Pentium G4560
3565
Core i3 9100T +59%
5685
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Pentium G4560
1955
Core i3 9100T +53%
2991

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium G4560 и Core i3 9100T

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2017 23 апреля 2019
Цена в момент релиза 64 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Kaby Lake Coffee Lake
Номер модели G4560 i3-9100T
Сокет LGA-1151 LGA-1151
Интегрированная графика HD Graphics 610 UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 4 4
Частота 3.5 ГГц 3.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 3.7 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 35x 0x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) -
Кэш 3-го уровня 3МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет -

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 54 Вт 35 Вт
Критическая температура 100°C 82°C

iGPU

Интегрированная графика Intel HD Graphics 610 Intel UHD Graphics 630
Частота GPU 200 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 300 МГц 1000 МГц
Шейдерные блоки 96 192
TMUs 12 24
ROPs 2 3
Вычислительные блоки 12 24
TGP 5 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 30 Гц 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Pentium G4560
0.06 терафлопс
Core i3 9100T +533%
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, DDR3L-1600 DDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium G4560 Сайт Intel Core i3 9100T
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Конкуренты

1. Core i3 9100F или Pentium G4560
2. Core i3 7100 или Pentium G4560
3. Pentium Gold G5400 или Pentium G4560
4. Pentium G4600 или Pentium G4560
5. Pentium G4400 или Pentium G4560
6. Core i5 1035G4 или Core i3 9100T
7. Ryzen 5 3400G или Core i3 9100T
8. Core i3 10100T или Core i3 9100T

Комментарии

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