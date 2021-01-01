Intel Pentium G4560 против Core i3 9100T
Что лучше: 2-ядерный Intel Pentium G4560 на 3.5 ГГц или Core i3 9100T с 4-ядрами на 3.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium G4560
- Более чем на 18° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать Intel Core i3 9100T
- Лучшая интегрированная графика Intel UHD Graphics 630: 0.38 vs 0.06 терафлопс
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
- Появился на 2 года и 4 месяца позже чем соперник
- На 35% ниже чем у Pentium G4560 пиковое энергопотребление – 35 vs 54 Ватт
- На 1.74 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
704
Cinebench R23 (многоядерный)
2192
Passmark CPU (одноядерный)
2128
Core i3 9100T +4%
2212
Passmark CPU (многоядерный)
3565
Core i3 9100T +59%
5685
Geekbench 5 (одноядерный)
880
Core i3 9100T +8%
946
Geekbench 5 (многоядерный)
1955
Core i3 9100T +53%
2991
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2017
|23 апреля 2019
|Цена в момент релиза
|64 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Coffee Lake
|Номер модели
|G4560
|i3-9100T
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|HD Graphics 610
|UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|2
|4
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|3.5 ГГц
|3.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|3.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|35x
|0x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|-
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|-
|Кэш 3-го уровня
|3МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|-
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|54 Вт
|35 Вт
|Критическая температура
|100°C
|82°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 610
|Intel UHD Graphics 630
|Частота GPU
|200 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|300 МГц
|1000 МГц
|Шейдерные блоки
|96
|192
|TMUs
|12
|24
|ROPs
|2
|3
|Вычислительные блоки
|12
|24
|TGP
|5 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 30 Гц
|4096x2304 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, DDR3L-1600
|DDR4-2400
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|35.76 ГБ/c
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium G4560
|Сайт Intel Core i3 9100T
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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