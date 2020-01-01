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Intel Pentium G4560 против Core i5 1035G1

Intel Pentium G4560
Intel Pentium G4560
VS
Intel Core i5 1035G1
Intel Core i5 1035G1

Что лучше: 2-ядерный десктопный Intel Pentium G4560 на 3.5 ГГц или ноутбучный Core i5 1035G1 с 4-ядрами на 1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1035G1 and G4560
Причины выбрать Intel Core i5 1035G1
  • На 72% ниже чем у Pentium G4560 пиковое энергопотребление – 15 vs 54 Ватт
  • Появился на 2 года и 7 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Pentium G4560
2121
Core i5 1035G1 +11%
2362
Passmark CPU (многоядерный)
Pentium G4560
3561
Core i5 1035G1 +122%
7923
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Pentium G4560
1858
Core i5 1035G1 +93%
3592

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium G4560 и Core i5 1035G1

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2017 1 августа 2019
Цена в момент релиза 64 долларов -
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Kaby Lake Ice Lake
Номер модели G4560 i5-1035G1
Сокет LGA-1151 BGA-1526
Интегрированная графика Intel HD Graphics 610 Intel UHD Graphics G1

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 4 8
Частота 3.5 ГГц 1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 3.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 35x 10x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 3МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 54 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, DDR3L-1600 DDR4-3200, LPDDR4-3733
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium G4560 Сайт Intel Core i5 1035G1
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 -
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512

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Комментарии

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