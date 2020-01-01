Intel Pentium G4560 против Core i5 10400
Что лучше: 2-ядерный Intel Pentium G4560 на 3.5 ГГц или Core i5 10400 с 6-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium G4560
- На 17% ниже чем у Core i5 10400 пиковое энергопотребление – 54 vs 65 Ватт
Причины выбрать Intel Core i5 10400
- Появился на 3 года и 4 месяца позже чем соперник
- Имеет на 9 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- На 5.84 ГБ/c (16%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
256
Core i5 10400 +67%
428
Cinebench R20 (многоядерный)
809
Core i5 10400 +296%
3207
Passmark CPU (одноядерный)
2121
Core i5 10400 +23%
2605
Passmark CPU (многоядерный)
3561
Core i5 10400 +253%
12565
Geekbench 5 (одноядерный)
834
Core i5 10400 +28%
1068
Geekbench 5 (многоядерный)
1858
Core i5 10400 +219%
5922
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2017
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|64 долларов
|182 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|G4560
|i5-10400
|Сокет
|LGA-1151
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 610
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|2
|6
|Количество потоков
|4
|12
|Частота
|3.5 ГГц
|2.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|35x
|29x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|3МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|54 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, DDR3L-1600
|DDR4-2666
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|35.76 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium G4560
|Сайт Intel Core i5 10400
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2
|-
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