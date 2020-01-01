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Intel Pentium G4560 против Core i5 7500

Intel Pentium G4560
Intel Pentium G4560
VS
Intel Core i5 7500
Intel Core i5 7500

Что лучше: 2-ядерный Intel Pentium G4560 на 3.5 ГГц или Core i5 7500 с 4-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7500 and G4560
Причины выбрать Intel Pentium G4560
  • На 17% ниже чем у Core i5 7500 пиковое энергопотребление – 54 vs 65 Ватт
Причины выбрать Intel Core i5 7500
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Pentium G4560
2121
Core i5 7500 +7%
2280
Passmark CPU (многоядерный)
Pentium G4560
3561
Core i5 7500 +72%
6122
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Pentium G4560
1858
Core i5 7500 +73%
3207

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium G4560 и Core i5 7500

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2017 3 января 2017
Цена в момент релиза 64 долларов 202 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Kaby Lake Kaby Lake
Номер модели G4560 i5-7500
Сокет LGA-1151 LGA-1151
Интегрированная графика Intel HD Graphics 610 Intel HD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 4 4
Частота 3.5 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 3.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 35x 34x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 3МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 54 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, DDR3L-1600 DDR4-2400, DDR3L-1600
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium G4560 Сайт Intel Core i5 7500
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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