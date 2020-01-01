Intel Pentium G4560 против Core i5 9400F
Что лучше: 2-ядерный Intel Pentium G4560 на 3.5 ГГц или Core i5 9400F с 6-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium G4560
- На 17% ниже чем у Core i5 9400F пиковое энергопотребление – 54 vs 65 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel HD Graphics 610
Причины выбрать Intel Core i5 9400F
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- Появился на 2 года позже чем соперник
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- На 5.84 ГБ/c (16%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
256
Core i5 9400F +60%
410
Cinebench R20 (многоядерный)
809
Core i5 9400F +190%
2346
Passmark CPU (одноядерный)
2121
Core i5 9400F +16%
2450
Passmark CPU (многоядерный)
3561
Core i5 9400F +166%
9470
Geekbench 5 (одноядерный)
834
Core i5 9400F +28%
1070
Geekbench 5 (многоядерный)
1858
Core i5 9400F +132%
4317
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2017
|7 января 2019
|Цена в момент релиза
|64 долларов
|189 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Coffee Lake
|Номер модели
|G4560
|i5-9400F
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 610
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|2
|6
|Количество потоков
|4
|6
|Частота
|3.5 ГГц
|2.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|4.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|35x
|29x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|3МБ (общий)
|9МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|54 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, DDR3L-1600
|DDR4-2666
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|35.76 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium G4560
|Сайт Intel Core i5 9400F
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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