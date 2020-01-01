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Intel Pentium G4600 против Core i5 6500

Intel Pentium G4600
Intel Pentium G4600
VS
Intel Core i5 6500
Intel Core i5 6500

Что лучше: 2-ядерный Intel Pentium G4600 на 3.6 ГГц или Core i5 6500 с 4-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6500 and G4600
Причины выбрать Intel Pentium G4600
  • Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
  • На 22% ниже чем у Core i5 6500 пиковое энергопотребление – 51 vs 65 Ватт
  • На 1.66 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i5 6500
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Pentium G4600
829
Core i5 6500 +52%
1261
Passmark CPU (одноядерный)
Pentium G4600 +5%
2190
Core i5 6500
2080
Passmark CPU (многоядерный)
Pentium G4600
3565
Core i5 6500 +57%
5593
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Pentium G4600
2045
Core i5 6500 +32%
2701

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium G4600 и Core i5 6500

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2017 1 сентября 2015
Цена в момент релиза 82 долларов 202 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Kaby Lake Skylake
Номер модели G4600 i5-6500
Сокет LGA-1151 LGA-1151
Интегрированная графика Intel HD Graphics 630 Intel HD Graphics 530

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 4 4
Частота 3.6 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 3.6 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 36x 32x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 3МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 51 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C -

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, DDR3L-1600 DDR4-2133, DDR3L-1600
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c 34.1 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium G4600 Сайт Intel Core i5 6500
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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