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Intel Pentium G4600 против Core i7 9700

Intel Pentium G4600
Intel Pentium G4600
VS
Intel Core i7 9700
Intel Core i7 9700

Что лучше: 2-ядерный Intel Pentium G4600 на 3.6 ГГц или Core i7 9700 с 8-ядрами на 3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 9700 and G4600
Причины выбрать Intel Pentium G4600
  • На 22% ниже чем у Core i7 9700 пиковое энергопотребление – 51 vs 65 Ватт
Причины выбрать Intel Core i7 9700
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Имеет на 9 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 2 года и 4 месяца позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • На 5.84 ГБ/c (16%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Pentium G4600
829
Core i7 9700 +334%
3600
Passmark CPU (одноядерный)
Pentium G4600
2190
Core i7 9700 +27%
2782
Passmark CPU (многоядерный)
Pentium G4600
3565
Core i7 9700 +280%
13530
Geekbench 5 (одноядерный)
Pentium G4600
899
Core i7 9700 +33%
1195
Geekbench 5 (многоядерный)
Pentium G4600
2045
Core i7 9700 +227%
6689

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium G4600 и Core i7 9700

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2017 23 апреля 2019
Цена в момент релиза 82 долларов 323 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Kaby Lake Coffee Lake
Номер модели G4600 i7-9700
Сокет LGA-1151 LGA-1151
Интегрированная графика Intel HD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 2 8
Количество потоков 4 8
Частота 3.6 ГГц 3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 30x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 3МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 51 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, DDR3L-1600 DDR4-2666
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium G4600 Сайт Intel Core i7 9700
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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