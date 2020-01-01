Intel Pentium G4620 против AMD Ryzen 3 3200G
Что лучше: 2-ядерный Intel Pentium G4620 на 3.7 ГГц или AMD Ryzen 3 3200G с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium G4620
- На 22% ниже чем у Ryzen 3 3200G пиковое энергопотребление – 51 vs 65 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3200G
- Появился на 2 года и 9 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Разблокированный множитель
- Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
- На 7.95 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
388
Cinebench R20 (многоядерный)
1444
Passmark CPU (одноядерный)
Pentium G4620 +4%
2295
2199
Passmark CPU (многоядерный)
3892
Ryzen 3 3200G +86%
7247
Geekbench 5 (одноядерный)
Pentium G4620 +1%
920
908
Geekbench 5 (многоядерный)
1920
Ryzen 3 3200G +50%
2879
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|3 января 2017
|30 сентября 2019
|Цена в момент релиза
|93 долларов
|99 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Zen+
|Номер модели
|G4620
|-
|Сокет
|LGA-1151
|AM4
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 630
|Radeon Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|2
|4
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|3.7 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|36x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|3МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|51 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, DDR3L-1600
|DDR4-2933
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|35.76 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium G4620
|Сайт AMD Ryzen 3 3200G
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2
|-
Опрос
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1