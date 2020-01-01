Intel Pentium Gold 4417U против Celeron 3867U
Что лучше: Intel Pentium Gold 4417U на 2.3 ГГц или Celeron 3867U на 1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
н/д
Cinebench R20 (многоядерный)
Pentium Gold 4417U +194%
467
159
Passmark CPU (одноядерный)
Pentium Gold 4417U +21%
1326
1092
Passmark CPU (многоядерный)
Pentium Gold 4417U +56%
2262
1446
Geekbench 5 (одноядерный)
Pentium Gold 4417U +21%
514
426
Geekbench 5 (многоядерный)
Pentium Gold 4417U +46%
1190
814
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 января 2019
|1 января 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Kaby Lake R
|Kaby Lake R
|Номер модели
|4417U
|3867U
|Сокет
|BGA-1356
|BGA-1356
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 610
|Intel HD Graphics 610
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|2
|Частота
|2.3 ГГц
|1.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|256КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|2МБ (общий)
|2МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
|DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
|Макс. размер
|32 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|34.1 ГБ/c
|34.1 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Gold 4417U
|Сайт Intel Celeron 3867U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|12
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2
|SSE4.1, SSE4.2
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