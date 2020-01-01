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Intel Pentium Gold 4417U против Celeron J4005

Intel Pentium Gold 4417U
Intel Pentium Gold 4417U
VS
Intel Celeron J4005
Intel Celeron J4005

Что лучше: ноутбучный Intel Pentium Gold 4417U на 2.3 ГГц или десктопный Celeron J4005 на 2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между J4005 and 4417U
Причины выбрать Intel Pentium Gold 4417U
  • Поддерживает до 32 ГБ DDR4-2133
  • Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0
Причины выбрать Intel Celeron J4005
  • На 33% ниже чем у Pentium Gold 4417U пиковое энергопотребление – 10 vs 15 Ватт
  • На 1.66 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Gold 4417U и Celeron J4005

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 января 2019 11 декабря 2017
Цена в момент релиза - 107 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Kaby Lake R Gemini Lake
Номер модели 4417U J4005
Сокет BGA-1356 BGA-1090
Интегрированная графика Intel HD Graphics 610 Intel UHD Graphics 600

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 2
Частота 2.3 ГГц 2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 256КБ (на ядро) 48КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 4МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 2МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 10 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 DDR4-2400, LPDDR4-2400
Макс. размер 32 ГБ 8 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold 4417U Сайт Intel Celeron J4005
Версия PCI Express 3.0 2.0
Макс. PCI Express линий 12 6
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2 SSE4.2

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Комментарии

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