Intel Pentium Gold 4417U против Celeron N3060
Что лучше: Intel Pentium Gold 4417U на 2.3 ГГц или Celeron N3060 на 1.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Gold 4417U
- Поддерживает до 32 ГБ DDR4-2133
- Появился на 3 года позже чем соперник
- Новый стандарт PCI Express – 3.0
- На 8.5 ГБ/c (33%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Более чем на 10 °C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать Intel Celeron N3060
- На 60% ниже чем у Pentium Gold 4417U пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Pentium Gold 4417U +113%
1326
623
Passmark CPU (многоядерный)
Pentium Gold 4417U +242%
2262
662
Geekbench 5 (одноядерный)
Pentium Gold 4417U +168%
514
192
Geekbench 5 (многоядерный)
Pentium Gold 4417U +233%
1190
357
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 января 2019
|10 января 2016
|Цена в момент релиза
|-
|107 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Kaby Lake R
|Braswell
|Номер модели
|4417U
|N3060
|Сокет
|BGA-1356
|BGA-1170
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 610
|Intel HD Graphics 400
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|2
|Частота
|2.3 ГГц
|1.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|256КБ (на ядро)
|48КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|2МБ (общий)
|2МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|6 Вт
|Критическая температура
|100°C
|90°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
|DDR3L-1600
|Макс. размер
|32 ГБ
|8 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|34.1 ГБ/c
|25.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Gold 4417U
|Сайт Intel Celeron N3060
|Версия PCI Express
|3.0
|2.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|4
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2
|-
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