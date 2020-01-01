Intel Pentium Gold 4417U против Celeron N3350
Что лучше: Intel Pentium Gold 4417U на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или Celeron N3350 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 2.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Gold 4417U
- Поддерживает до 32 ГБ DDR4-2133
- Появился на 2 года и 4 месяца позже чем соперник
- Новый стандарт PCI Express – 3.0
Причины выбрать Intel Celeron N3350
- На 60% ниже чем у Pentium Gold 4417U пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Pentium Gold 4417U +90%
200
105
Cinebench R20 (многоядерный)
Pentium Gold 4417U +178%
467
168
Passmark CPU (одноядерный)
Pentium Gold 4417U +68%
1326
788
Passmark CPU (многоядерный)
Pentium Gold 4417U +102%
2262
1119
Geekbench 5 (одноядерный)
Pentium Gold 4417U +93%
514
266
Geekbench 5 (многоядерный)
Pentium Gold 4417U +168%
1190
444
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 января 2019
|30 августа 2016
|Цена в момент релиза
|-
|107 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Kaby Lake R
|Apollo Lake
|Номер модели
|4417U
|N3350
|Сокет
|BGA-1356
|BGA-1296
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 610
|Intel HD Graphics 500
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|2
|Частота
|2.3 ГГц
|1.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|2.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|256КБ (на ядро)
|48КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|2МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|2МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|6 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
|DDR3L-1866, LPDDR3-1866, LPDDR4-2400
|Макс. размер
|32 ГБ
|8 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|34.1 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Gold 4417U
|Сайт Intel Celeron N3350
|Версия PCI Express
|3.0
|2.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|6
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2
|-
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