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Intel Pentium Gold 4417U против Celeron N4500

Intel Pentium Gold 4417U
VS
Intel Celeron N4500
Intel Pentium Gold 4417U
Intel Celeron N4500

Что лучше: Intel Pentium Gold 4417U на 2.3 ГГц или Celeron N4500 на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между N4500 and 4417U
Причины выбрать Intel Celeron N4500
  • Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
  • На 60% ниже чем у Pentium Gold 4417U пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 12% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 608 и 543 балла

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Gold 4417U и Celeron N4500

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 января 2019 11 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Kaby Lake R Jasper Lake
Номер модели 4417U N4500
Сокет BGA-1356 BGA-1338
Интегрированная графика HD Graphics 610 UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 2
Частота 2.3 ГГц 1.1 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель - 11x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 256КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 384КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 2МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 6 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel HD Graphics 610 Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
Частота GPU 200 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 950 МГц 750 МГц
Шейдерные блоки 96 256
TMUs 12 16
ROPs 2 8
Вычислительные блоки 12 16
TGP 5 Вт 6 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 30 Гц -
iGPU FLOPS
Pentium Gold 4417U
0.06 терафлопс
Celeron N4500
0.24 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 DDR4-2933
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold 4417U Сайт Intel Celeron N4500
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 8
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2 -

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Комментарии

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