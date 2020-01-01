Intel Pentium Gold 4417U против Core i3 10110U
Что лучше: Intel Pentium Gold 4417U на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или Core i3 10110U на 2.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 10110U
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2666
- Появился на 8 месяцев позже чем соперник
- На 7.56 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i3 10110U +98%
395
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i3 10110U +61%
750
Passmark CPU (одноядерный)
1326
Core i3 10110U +76%
2333
Passmark CPU (многоядерный)
2262
Core i3 10110U +78%
4022
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 10110U +69%
867
Geekbench 5 (многоядерный)
1190
Core i3 10110U +45%
1725
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 января 2019
|21 августа 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Kaby Lake R
|Comet Lake
|Номер модели
|4417U
|i3-10110U
|Сокет
|BGA-1356
|BGA-1528
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 610
|Intel UHD Graphics 620
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|2.3 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|4.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|-
|21x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|256КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|2МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|32 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|34.1 ГБ/c
|41.66 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Gold 4417U
|Сайт Intel Core i3 10110U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1
Конкуренты
- AMD Ryzen 3 2200U или Intel Pentium Gold 4417U
- Intel Core i3 7020U или Intel Pentium Gold 4417U
- Intel Core i3 5005U или Intel Pentium Gold 4417U
- Intel Pentium N4200 или Intel Pentium Gold 4417U
- Intel Celeron N4000 или Intel Pentium Gold 4417U
- Intel Core i5 10210U или Intel Core i3 10110U
- AMD Ryzen 3 4300U или Intel Core i3 10110U