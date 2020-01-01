Intel Pentium Gold 4417U против Core i3 8100
Что лучше: 2-ядерный ноутбучный Intel Pentium Gold 4417U на 2.3 ГГц или десктопный Core i3 8100 с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Gold 4417U
- На 77% ниже чем у Core i3 8100 пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
- Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
Причины выбрать Intel Core i3 8100
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
- На 3.4 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i3 8100 +82%
364
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i3 8100 +207%
1434
Passmark CPU (одноядерный)
1326
Core i3 8100 +68%
2227
Passmark CPU (многоядерный)
2262
Core i3 8100 +171%
6126
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 8100 +92%
985
Geekbench 5 (многоядерный)
1190
Core i3 8100 +173%
3254
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 января 2019
|5 октября 2017
|Цена в момент релиза
|-
|117 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Kaby Lake R
|Coffee Lake
|Номер модели
|4417U
|i3-8100
|Сокет
|BGA-1356
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 610
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|2
|4
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|2.3 ГГц
|3.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|-
|28x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|256КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|2МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
|DDR4-2400
|Макс. размер
|32 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|34.1 ГБ/c
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Gold 4417U
|Сайт Intel Core i3 8100
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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