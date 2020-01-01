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Intel Pentium Gold 4417U против Core i3 8130U

Intel Pentium Gold 4417U
Intel Pentium Gold 4417U
VS
Intel Core i3 8130U
Intel Core i3 8130U

Что лучше: Intel Pentium Gold 4417U на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или Core i3 8130U на 2.2 ГГц (c Turbo Boost до 3.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8130U and 4417U
Причины выбрать Intel Pentium Gold 4417U
  • Появился на 11 месяцев позже чем соперник
Причины выбрать Intel Core i3 8130U
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 3.4 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Gold 4417U и Core i3 8130U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 января 2019 12 февраля 2018
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Kaby Lake R Kaby Lake
Номер модели 4417U i3-8130U
Сокет BGA-1356 BGA-1356
Интегрированная графика Intel HD Graphics 610 Intel UHD Graphics 620

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 4
Частота 2.3 ГГц 2.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 3.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель - 24x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 256КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 2МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 DDR4-2400, LPDDR3-2133
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold 4417U Сайт Intel Core i3 8130U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 12
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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