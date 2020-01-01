Intel Pentium Gold 4417U против Core i3 8145U
Что лучше: Intel Pentium Gold 4417U на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или Core i3 8145U на 2.1 ГГц (c Turbo Boost до 3.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 8145U
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
- На 3.4 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i3 8145U +48%
296
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i3 8145U +39%
650
Passmark CPU (одноядерный)
1326
Core i3 8145U +57%
2076
Passmark CPU (многоядерный)
2262
Core i3 8145U +64%
3712
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 8145U +33%
686
Geekbench 5 (многоядерный)
1190
Core i3 8145U +32%
1567
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 января 2019
|28 августа 2018
|Цена в момент релиза
|-
|281 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Kaby Lake R
|Whiskey Lake
|Номер модели
|4417U
|i3-8145U
|Сокет
|BGA-1356
|BGA-1528
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 610
|Intel UHD Graphics 620
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|2.3 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|3.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|-
|21x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|256КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|2МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|32 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|34.1 ГБ/c
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Gold 4417U
|Сайт Intel Core i3 8145U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
Опрос
1 (33.3%)
2 (66.7%)
Всего проголосовало: 3
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