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Intel Pentium Gold 4417U против Core i5 1135G7

Intel Pentium Gold 4417U
Intel Pentium Gold 4417U
VS
Intel Core i5 1135G7
Intel Core i5 1135G7

Что лучше: 2-ядерный Intel Pentium Gold 4417U на 2.3 ГГц или Core i5 1135G7 с 4-ядрами на 2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1135G7 and 4417U
Причины выбрать Intel Core i5 1135G7
  • Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Gold 4417U и Core i5 1135G7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 января 2019 2 сентября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Kaby Lake R Tiger Lake UP3
Номер модели 4417U i7-1135G7
Сокет BGA-1356 BGA-1440
Интегрированная графика Intel HD Graphics 610 Iris Xe Graphics G7 80EU

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 4 8
Частота 2.3 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель - 24x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 256КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 2МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 DDR4-3200, LPDDR4-4267
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold 4417U Сайт Intel Core i5 1135G7
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 12 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2 -

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Комментарии

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