Intel Pentium Gold 4417U против Core i5 5200U
Что лучше: Intel Pentium Gold 4417U на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или Core i5 5200U на 2.2 ГГц (c Turbo Boost до 2.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Gold 4417U
- Появился на 4 года позже чем соперник
- Поддерживает до 32 ГБ DDR4-2133
- Новый стандарт PCI Express – 3.0
- На 8.5 ГБ/c (33%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i5 5200U
- Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i5 5200U +23%
245
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 5200U +24%
577
Passmark CPU (одноядерный)
1326
Core i5 5200U +13%
1496
Passmark CPU (многоядерный)
2262
Core i5 5200U +8%
2451
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 5200U +20%
616
Geekbench 5 (многоядерный)
1190
Core i5 5200U +4%
1232
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 января 2019
|5 января 2015
|Цена в момент релиза
|-
|299 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Kaby Lake R
|Broadwell
|Номер модели
|4417U
|i5-5200U
|Сокет
|BGA-1356
|BGA-1168
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 610
|Intel HD Graphics 5500
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|2.3 ГГц
|2.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|2.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|-
|22x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|5 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|256КБ (на ядро)
|-
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|2МБ (общий)
|3МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
|DDR3L-1600, LPDDR3-1600
|Макс. размер
|32 ГБ
|16 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|34.1 ГБ/c
|25.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Gold 4417U
|Сайт Intel Core i5 5200U
|Версия PCI Express
|3.0
|2.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|12
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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