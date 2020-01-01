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Intel Pentium Gold 4417U против Core i5 6200U

Intel Pentium Gold 4417U
Intel Pentium Gold 4417U
VS
Intel Core i5 6200U
Intel Core i5 6200U

Что лучше: Intel Pentium Gold 4417U на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или Core i5 6200U на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 2.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6200U and 4417U
Причины выбрать Intel Pentium Gold 4417U
  • Появился на 3 года и 4 месяца позже чем соперник
Причины выбрать Intel Core i5 6200U
  • Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Gold 4417U и Core i5 6200U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 января 2019 1 сентября 2015
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Kaby Lake R Skylake
Номер модели 4417U i5-6200U
Сокет BGA-1356 BGA-1356
Интегрированная графика Intel HD Graphics 610 Intel HD Graphics 520

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 4
Частота 2.3 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 2.8 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 256КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 2МБ (общий) 3МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 1.7 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 34.1 ГБ/c 34.1 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold 4417U Сайт Intel Core i5 6200U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 12
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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