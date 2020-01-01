Intel Pentium Gold 4417U против Core i5 8250U
Что лучше: 2-ядерный Intel Pentium Gold 4417U на 2.3 ГГц или Core i5 8250U с 4-ядрами на 1.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Gold 4417U
- Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
Причины выбрать Intel Core i5 8250U
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 3.4 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i5 8250U +74%
347
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 8250U +157%
1202
Passmark CPU (одноядерный)
1326
Core i5 8250U +47%
1949
Passmark CPU (многоядерный)
2262
Core i5 8250U +166%
6014
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 8250U +59%
815
Geekbench 5 (многоядерный)
1190
Core i5 8250U +117%
2583
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 января 2019
|21 августа 2017
|Цена в момент релиза
|-
|297 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Kaby Lake R
|Kaby Lake R
|Номер модели
|4417U
|i5-8250U
|Сокет
|BGA-1356
|BGA-1356
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 610
|Intel UHD Graphics 620
Производительность
|Количество ядер
|2
|4
|Количество потоков
|4
|8
|Частота
|2.3 ГГц
|1.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|3.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|-
|16x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|256КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|2МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|32 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|34.1 ГБ/c
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Gold 4417U
|Сайт Intel Core i5 8250U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|12
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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