Что лучше: Intel Pentium Gold 5405U на 2.3 ГГц или Celeron 5205U на 1.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.