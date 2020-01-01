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Intel Pentium Gold 5405U против Celeron N3060

Intel Pentium Gold 5405U
Intel Pentium Gold 5405U
VS
Intel Celeron N3060
Intel Celeron N3060

Что лучше: Intel Pentium Gold 5405U на 2.3 ГГц или Celeron N3060 на 1.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между N3060 and 5405U
Причины выбрать Intel Pentium Gold 5405U
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2133
  • Появился на 3 года позже чем соперник
  • На 11.9 ГБ/c (46%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более чем на 10 °C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать Intel Celeron N3060
  • На 60% ниже чем у Pentium Gold 5405U пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Gold 5405U и Celeron N3060

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 января 2019 10 января 2016
Цена в момент релиза - 107 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Whiskey Lake Braswell
Номер модели 5405U N3060
Сокет BGA-1528 BGA-1170
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 610 Intel HD Graphics 400

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 2
Частота 2.3 ГГц 1.6 ГГц
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 128КБ (на ядро) 48КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 2МБ (общий) 2МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 6 Вт
Критическая температура 100°C 90°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, LPDDR3-1866 DDR3L-1600
Макс. размер 64 ГБ 8 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 25.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold 5405U Сайт Intel Celeron N3060
Версия PCI Express 2.0 2.0
Макс. PCI Express линий 12 4
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2 -

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Комментарии

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