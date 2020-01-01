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Intel Pentium Gold 5405U против Celeron N3350

Intel Pentium Gold 5405U
Intel Pentium Gold 5405U
VS
Intel Celeron N3350
Intel Celeron N3350

Что лучше: Intel Pentium Gold 5405U на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или Celeron N3350 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 2.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между N3350 and 5405U
Причины выбрать Intel Pentium Gold 5405U
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2133
  • Появился на 2 года и 4 месяца позже чем соперник
Причины выбрать Intel Celeron N3350
  • На 60% ниже чем у Pentium Gold 5405U пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Gold 5405U и Celeron N3350

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 января 2019 30 августа 2016
Цена в момент релиза - 107 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Whiskey Lake Apollo Lake
Номер модели 5405U N3350
Сокет BGA-1528 BGA-1296
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 610 Intel HD Graphics 500

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 2
Частота 2.3 ГГц 1.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 2.4 ГГц
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 128КБ (на ядро) 48КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 2МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 2МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 6 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, LPDDR3-1866 DDR3L-1866, LPDDR3-1866, LPDDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 8 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold 5405U Сайт Intel Celeron N3350
Версия PCI Express 2.0 2.0
Макс. PCI Express линий 12 6
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2 -

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Комментарии

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