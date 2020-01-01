Intel Pentium Gold 5405U против Celeron N4020
Что лучше: Intel Pentium Gold 5405U на 2.3 ГГц или Celeron N4020 на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Gold 5405U
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2133
Причины выбрать Intel Celeron N4020
- На 60% ниже чем у Pentium Gold 5405U пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
- Появился на 10 месяцев позже чем соперник
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
169
Cinebench R20 (многоядерный)
295
Passmark CPU (одноядерный)
1326
1212
Passmark CPU (многоядерный)
Pentium Gold 5405U +37%
2324
1700
Geekbench 5 (одноядерный)
456
Geekbench 5 (многоядерный)
834
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 января 2019
|4 ноября 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Whiskey Lake
|Gemini Lake Refresh
|Номер модели
|5405U
|N4020
|Сокет
|BGA-1528
|BGA-1090
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 610
|Intel UHD Graphics 600
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|2
|Частота
|2.3 ГГц
|1.1 ГГц
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|128КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|4МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|2МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|6 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2133, LPDDR3-1866
|DDR4-2400, LPDDR4-2400
|Макс. размер
|64 ГБ
|8 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Gold 5405U
|Сайт Intel Celeron N4020
|Версия PCI Express
|2.0
|2.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|6
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2
|SSE4.2
Опрос
10 (83.3%)
2 (16.7%)
Всего проголосовало: 12
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