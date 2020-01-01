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Intel Pentium Gold 5405U против Celeron N4120

Intel Pentium Gold 5405U
Intel Pentium Gold 5405U
VS
Intel Celeron N4120
Intel Celeron N4120

Что лучше: 2-ядерный Intel Pentium Gold 5405U на 2.3 ГГц или Celeron N4120 с 4-ядрами на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между N4120 and 5405U
Причины выбрать Intel Pentium Gold 5405U
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2133
Причины выбрать Intel Celeron N4120
  • На 60% ниже чем у Pentium Gold 5405U пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Появился на 10 месяцев позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Gold 5405U и Celeron N4120

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 января 2019 4 ноября 2019
Цена в момент релиза - 107 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Whiskey Lake Gemini Lake Refresh
Номер модели 5405U N4120
Сокет BGA-1528 BGA-1090
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 610 Intel UHD Graphics 600

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 4 4
Частота 2.3 ГГц 1.1 ГГц
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 128КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 4МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 2МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 6 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2133, LPDDR3-1866 DDR4-2400, LPDDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 8 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold 5405U Сайт Intel Celeron N4120
Версия PCI Express 2.0 2.0
Макс. PCI Express линий 12 6
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2 SSE4.2

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Комментарии

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